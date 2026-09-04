Пьер Гасли потерял девять очков после решения суда по подиуму в Монако

Пилот «Альпин» Пьер Гасли потерял девять очков в чемпионате Формулы-1 после того, как Международный апелляционный суд ФИА лишил его третьего места на Гран-при Монако.

Суд удовлетворил апелляции «Макларена» и «Ред Булл», так что подиум Гасли в Монако перешёл к Исаку Хаджару из «Ред Булл». В результате пересмотра результатов Оскар Пиастри из «Макларена», а также гонщики «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон и Арвид Линдблад также поднялись на одну позицию и получили дополнительные очки.

После 12 этапов пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли лидирует в чемпионате с 242 очками. Напарник Антонелли Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон из «Феррари» делят второе место с 183 очками. Гасли остался на 10-м месте, но теперь у него 35 очков. У Хаджара в активе 71 очко, он остаётся на восьмом месте.

Положение в личном зачёте Формулы-1 после решения суда ФИА по подиуму Гасли в Монако:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 242.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 183.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 183.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 159.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 155.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 112.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 106.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 71.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 51.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 35.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 25.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 19.

13. Оливер Берман («Хаас») — 18.

14. Габриэл Бор