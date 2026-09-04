Апелляционный суд ФИА объяснил, почему вновь изменил результаты Гран-при Монако

Международный апелляционный суд ФИА (ICA) отменил решение стюардов от 12 июня и восстановил два пятисекундных штрафа Пьера Гасли из «Альпин» за превышение скорости на пит-лейне во время Гран-при Монако. В результате француз вернулся на седьмое место, а третья позиция вновь досталась Исаку Хаджару («Ред Булл»).

Ключевой вывод суда касается расстояния между двумя контрольными петлями системы замера скорости. ICA постановил, что значение 26,92 м не было ошибочно измерено. Физический замер этого расстояния был проведён корректно. Ошибка заключалась в другом: после гонки было установлено, что для определения времени прохождения пит-лейна следовало использовать другую линию измерения, которая давала расстояние 26,15 м.

При этом на момент Гран-при ни регламент ФИА, ни внутренние процедуры ФОМ не определяли, каким именно геометрическим методом должна выбираться эта линия. Метод, позволивший получить значение 26,15 м, был формализован уже после гонки.

Значение 26,92 м было измерено до начала этапа, проверено и использовалось во время тренировок и гонки. После того как команды обратили внимание на необычные результаты, замер дополнительно проверяли, а ФОМ повторно подтвердила его непосредственно во время Гран-при.

Система также не предоставляет командам информацию о заложенном в неё физическом расстоянии. Участники получают официальные результаты замеров и используют их для калибровки ограничителей скорости на тренировках. Таким образом, в течение уикенда все команды ориентировались на один и тот же официальный параметр.

Суд указал, что после завершения соревнования нельзя применять к одному участнику другой способ определения параметра, если до и во время гонки все команды соревновались с использованием единого официального критерия. В противном случае Гасли оценивался бы по стандарту, отличному от того, который применялся к остальным пилотам.

ФИА также сообщила, что пересмотрит методику и работу действующей системы хронометража Формулы-1, а также связанные с ней регламентные и судебные процедуры.