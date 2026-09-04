Флавио Бриаторе обвинил одного из судей ФИА в предвзятости из-за связи с «Маклареном»

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что один из судей, участвовавших в слушании по делу пилота команды Пьера Гасли в Монако, связан с «Маклареном».

«Мы принимаем [вынесенное] решение, но очень странно, что в коллегии было четыре судьи, и один из них вёл себя как прокурор. Само по себе это не проблема. Проблема в том, что он очень тесно связан с компанией «Макларен»: у нас есть фотография этого человека, который выступал с речью для «Макларена» в 2018 году в MSO Beverly Hills.

У него есть фонд One Drop Foundation. «Макларен» передал ему два или три своих автомобиля. Поэтому считаю, что это было довольно несправедливо. Один из судей оказался связан с командой, которая подала протест против нас», — заявил Бриаторе на пресс-конференции с руководителями команд.

Речь идёт о Филиппо Маркино — одном из основателей благотворительного фонда One Drop Foundation, который занимается проблемами доступа к чистой воде. В 2018 году «Макларен» предоставил несколько машин для аукционов фонда.