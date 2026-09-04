Презентация болидов F1 Live Milan станет частью Formula One Week в феврале 2027 года

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что мероприятие F1 Live Milan, запланированное на 18-20 февраля 2027 года, станет частью более масштабной инициативы Formula One Week, которая превратит Милан в центр притяжения для всего мира автоспорта.

«Мы всегда мыслим масштабно и стараемся выходить за привычные рамки, поэтому F1 Live Milan станет невероятным событием, в центре которого будут наши болельщики. Мы хотим, чтобы они не просто наблюдали за спортом, а действительно погрузились в него. Это важная часть нашей долгосрочной цели — сделать Формулу-1 ещё ближе к болельщикам, дать им возможность увидеть своих героев вживую и почувствовать энергию, инновации и эмоции, которые делают Формулу-1 уникальной. По мере того как Формула-1 продолжает привлекать новую аудиторию по всему миру, гонки всегда будут нашей душой, но мы также хотим создавать незабываемые впечатления, которые позволят переживать эмоции Формулы-1 в ещё большем масштабе и продолжать открывать новые возможности.

Продолжая успех F1 75 в Лондоне, F1 Live Milan на три незабываемых дня превратит город в настоящий фестиваль Формулы-1, который объединит людей со всего мира и позволит отпраздновать всё то, за что мы любим этот спорт. Уверен, что мои соотечественники прекрасно встретят болельщиков, которые приедут на F1 Live Milan, и я не могу дождаться момента, когда город наполнится атмосферой Формулы-1 и подарит всем воспоминания, которые останутся на всю жизнь», — приводит слова Доменикали пресс-служба чемпионата.

В четверг Формула-1 объявила о проведении нового фанатского мероприятия F1 Live Milan, которое состоится в Милане с 18 по 20 февраля 2027 года. В рамках события пройдут трёхдневный Milan Fan Festival и отдельное вечернее шоу F1 The Show с участием пилотов и руководителей всех 11 команд чемпионата.

F1 The Show запланировано на 18 февраля. Организаторы обещают выступления гонщиков и руководителей команд, а также музыкальную и развлекательную программу. 17 февраля дополнительно состоится мероприятие F1 Showcase для представителей СМИ и партнёров Формулы-1. Более подробная программа фестиваля и состав участников будут объявлены позднее.