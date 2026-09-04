Стелла — Бриаторе: необходимо нести ответственность за выдвинутые обвинения в нашу сторону

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил на обвинения исполнительного советника «Альпин» Флавио Бриаторе в предвзятости судьи, связанного с «Маклареном».

«Считаю, что направление, которое сейчас принимает эта пресс-конференция, довольно оскорбительно для «Макларена» и репутации команды, заслуживающей большого уважения. Если кто-то выдвигает подобные обвинения, которые выглядят достаточно серьёзными, он должен нести ответственность за свои слова, произнесённые на публичном мероприятии.

Слушание и вся работа Международного апелляционного суда прошли на самом высоком уровне. Мы не должны ставить это под сомнение, как это сейчас делается», — ответил на комментарий Бриаторе Стелла во время пресс-конференции руководителей команд.