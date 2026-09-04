Антонелли получил «штрафные» элементы мотора и стартует в Монце с конца решётки

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» в соответствии с прежними анонсами установила на машину Андреа Кими Антонелли новые элементы силовой установки. Итальянский гонщик получил пятый двигатель внутреннего сгорания, четвёртую батарею и четвёртый комплект комплект управляющей электроники. Все эти элементы превышают разрешённое на сезон-2026 количество и таким образом приведут к нескольким штрафам для Антонелли.

Соответственно, лидер общего зачёта Формулы-1 начнёт воскресную гонку Гран-при Италии Формулы-1 с конца стартовой решётки.

В настоящий момент в личном зачёте Антонелли опережает Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на 59 очков.