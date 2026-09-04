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Результаты этапа чемпионата России в классе SMP TCR Russia в Нижнем Новгороде

Результаты этапа чемпионата России в классе SMP TCR Russia в Нижнем Новгороде
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По итогам пятого этапа Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), прошедшего 29-30 августа на трассе «Нижегородское кольцо», впервые в сезоне сменился лидер чемпионата России в классе SMP TCR Russia. Пилот команды SMP Racing Александр Смоляр сумел опередить Максима Солдатова (TAIF Motorsport) по итогам обоих заездов и вышел вперёд в общем зачёте.

Перед этапом отставание Смоляра от Солдатова составляло пять очков. В квалификации Смоляр показал третье время против восьмого у соперника, в субботней гонке финишировал третьим против четвёртого, а во второй гонке — четвёртым против шестого. Отметим, до финиша сезона осталось два этапа.

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