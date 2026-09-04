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Албон стартует с конца решётки на ГП Италии из-за замены элементов силовой установки

Албон стартует с конца решётки на ГП Италии из-за замены элементов силовой установки
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Команда Формулы-1 «Уильямс» установит на болид тайско-британского гонщика Алекса Албона новые элементы силовой установки. Пилот получил пятый двигатель внутреннего сгорания и четвёртый комплект комплект управляющей электроники.

Эти элементы превышают разрешённое на сезон-2026 количество и таким образом приведут к нескольким штрафам для Албона.

Суммарный штраф за превышение лимита компонентов составил 20 позиций на стартовой решётке, однако, по правилам, при штрафе более 15 мест гонщик стартует с последней позиции.

Таким образом, Албон составит компанию на последнем ряду лидеру чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), который также получил штраф за замену компонентов силовой установки.

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