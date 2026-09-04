Мик Шумахер назвал команду, за которую выступит в IndyCar в сезоне-2027

Команда Meyer Shank Racing объявила, что в 2027 году её болид № 66 в серии IndyCar будет пилотировать экс-пилот Формулы-1 Мик Шумахер. Немец станет напарником Маркуса Армстронга, который выступает за Meyer Shank Racing с 2025 года и завоевал с этой командой подиум в Айове в прошлом сезоне. Шумахер и Армстронг ранее уже пересекались — в конце 2010-х оба состояли в академии «Феррари».

«Рад возможности поработать с Meyer Shank Racing и с нетерпением жду возможности стать частью столь амбициозной команды, — приводит слова Шумахера официальный сайт IndyCar. — Она добилась огромных успехов, и перейти в команду, выигравшую «500 миль Индианаполиса», это потрясающий шанс».

Феликс Розенквист в «500 милях Индианаполиса» 2026 года Фото: Penske Entertainment: Jeff Hilliker

Команда Meyer Shank Racing выступает в IndyCar с 2017 года и за это время дважды выиграла «Инди-500»: в 2021-м в Индианаполисе первенствовал Элио Кастроневес, а в этом году победу одержал Феликс Розенквист. Швед по окончании сезона покинет Meyer Shank Racing и вместе со Скоттом Диксоном перейдёт в Arrow McLaren. Шумахер займёт место Розенквиста.

В этом году Мик Шумахер дебютировал в IndyCar в составе Rahal Letterman Lanigan Racing. По итогам 17 этапов немец занимает 23-е место общего зачёта, а его лучший результат — восьмое место на овале в Нэшвилле. В финале сезона, который пройдёт в этот уикенд на трассе «Лагуна Сека», у Шумахера остаются шансы опередить Денниса Хаугера и завоевать титул лучшего новичка года. Армстронг перед заключительным этапом занимает 14-е место.