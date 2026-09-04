Мекис высказался о возможном возвращении Хаджара на ГП Испании

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что пилот команды Исак Хаджар, скорее всего, не сможет принять участия на Гран-при Испани из-за травмы.

«Исак чувствует себя нормально. Сегодня он не может пилотировать, поэтому я не скажу вам, что он счастлив, потому что это не так. Но его восстановление — абсолютный приоритет. Нет абсолютно никаких причин рисковать в этом вопросе. У него был фантастический старт сезона, он очень молод и прогрессирует с каждым выездом на трассу. Поэтому важно, чтобы он вернулся только тогда, когда будет на 100% готов. Мы выделим необходимое время, прислушаемся к его собственным ощущениям и советам врачей и дадим ему столько времени, сколько потребуется. Уверен, скоро мы будем смеяться над этим.

Мадрид всего через несколько дней, так что это сложно. Мы снова его осмотрим, но старт в Мадриде, скорее всего, будет затруднительным. Подходим к этому рационально, оценивая ситуацию от гонки к гонке. Ключевой момент, который также определит наше решение, — это его возвращение только при стопроцентной готовности и отсутствии риска для его дальнейшей карьеры», — приводит слова Мекиса RacingNews365.