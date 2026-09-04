Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги свободных заездов перед Гран-при Италии в Монце, отметив, что команде необходимо найти баланс и прибавить в скорости, чтобы сократить отставание от лидеров.

«Было непросто настроить баланс болида сегодня, и нам нужно будет поработать над этим завтра, чтобы найти немного больше времени на круге. Наш отрыв от лидеров всё ещё велик, но я надеюсь, что мы сможем немного сократить его в квалификации на одном быстром круге.

Надеюсь, мы будем ещё ближе в гонке, а всё сложится лучше на длинных сериях кругов, но это сложнее предсказать. Мы смотрим, что можно сделать с машиной за ночь, пытаемся внести позитивные изменения, чтобы добиться правильного баланса в поворотах. Конечно, сегодня у меня была только вторая практика, но хорошо, что Аюму получил возможность пилотировать», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».