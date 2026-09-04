Джордж Расселл высказался о быстрейшем результате на свободных заездах в Монце

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги свободных заездов в Монце перед Гран-при Италии.

«Было здорово снова оказаться на трассе здесь, в Монце. Это великолепный автодром, за рулём всегда интересно. Пятница выдалась довольно сильной для нас, мы проделали большой объём работы, похоже, имеем неплохой темп как на одном быстром круге, так и на длинных сериях. Мы внесли некоторые корректировки после первой тренировки, которые помогли, но мы знаем, что нам ещё предстоит поработать за ночь.

«Феррари» выглядели очень конкурентоспособными и всё ещё кажутся командой, которую нужно побить. Мы также знаем, насколько силён «Макларен» в последнее время, не сомневаюсь, что они будут в числе претендентов завтра. Нельзя сбрасывать со счетов и «Ред Булл». Это обнадёживающее начало уикенда, но пока рано делать выводы. Посмотрим, что принесёт суббота», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».