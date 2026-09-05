Хэмилтон: только на прямых я уступал Расселлу в районе 0,6 секунды

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии.

«Нам стоит побеспокоиться насчёт скорости на прямых. Я только на прямых уступал Джорджу в районе 0,6 секунды — нужно это изучить. Ну и надо поработать над балансом: собрать круг было очень сложно.

По какой-то причине было нелегко управлять машиной во второй практике. Мы внесли пару изменений, но всё не должно было оказаться настолько плохо. Надо откатить изменения, но в то же время изучить, можем ли мы сделать что-то лучше.

Я почувствовал улучшения в работе двигателя, было очень приятно управлять им в медленных поворотах, но таких в Монце лишь парочка. Но вообще ребята проделали отличную работу», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.