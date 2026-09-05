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Хэмилтон: только на прямых я уступал Расселлу в районе 0,6 секунды

Хэмилтон: только на прямых я уступал Расселлу в районе 0,6 секунды
Комментарии

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 2
04 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22.559
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.120
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.141

«Нам стоит побеспокоиться насчёт скорости на прямых. Я только на прямых уступал Джорджу в районе 0,6 секунды — нужно это изучить. Ну и надо поработать над балансом: собрать круг было очень сложно.

По какой-то причине было нелегко управлять машиной во второй практике. Мы внесли пару изменений, но всё не должно было оказаться настолько плохо. Надо откатить изменения, но в то же время изучить, можем ли мы сделать что-то лучше.

Я почувствовал улучшения в работе двигателя, было очень приятно управлять им в медленных поворотах, но таких в Монце лишь парочка. Но вообще ребята проделали отличную работу», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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