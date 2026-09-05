15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Исак Хаджар отреагировал на возвращение ему третьего места на Гран-при Монако

Исак Хаджар отреагировал на возвращение ему третьего места на Гран-при Монако
Комментарии

Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал решение Апелляционного суда ФИА, согласно которому Пьеру Гасли восстановили два пятисекундных штрафа на Гран-при Монако, вследствие чего третье место в итоговом протоколе гонки вернулось к Хаджару.

«Здорово вернуться на подиум. Я всегда говорил, что в любом случае не отнять ощущения от того, что ты стоишь на подиуме в Монако — каким бы ни оказался потом результат. Но то, что в итоге именно такой результат будет записан в протоколах, делает всё ещё слаще. Большое спасибо Лорану и команде за их борьбу за пределами трассы, чтобы вернуть этот подиум — мой первый в этих цветах», — приводят слова Хаджара страницы «Ред Булл» в социальных сетях.

Материалы по теме
Флавио Бриаторе обвинил одного из судей ФИА в предвзятости из-за связи с «Маклареном»
Комментарии
Новости. Авто
  • 5 сентября 2026
  • 00:22