Исак Хаджар отреагировал на возвращение ему третьего места на Гран-при Монако

Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал решение Апелляционного суда ФИА, согласно которому Пьеру Гасли восстановили два пятисекундных штрафа на Гран-при Монако, вследствие чего третье место в итоговом протоколе гонки вернулось к Хаджару.

«Здорово вернуться на подиум. Я всегда говорил, что в любом случае не отнять ощущения от того, что ты стоишь на подиуме в Монако — каким бы ни оказался потом результат. Но то, что в итоге именно такой результат будет записан в протоколах, делает всё ещё слаще. Большое спасибо Лорану и команде за их борьбу за пределами трассы, чтобы вернуть этот подиум — мой первый в этих цветах», — приводят слова Хаджара страницы «Ред Булл» в социальных сетях.