Норрис: прямо сейчас мы не боремся за поул. Нам нужно найти темп

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги свободных заездов на Гран-при Италии.

«Прямо сейчас темп не на том уровне, где нам нужно быть. Как ни странно, нам нужно найти скорость в поворотах, где мы рассчитывали быть сильными, в то время как мы немного лучше, чем ожидали, в тех, которые считали сложными. Впереди очень плотно, группа позади тоже недалеко, так что будем работать ночью, чтобы добиться прогресса, но это будет непросто.

Не думаю, что мы сейчас боремся за поул, поэтому приоритет — сосредоточиться на выполнении и добиться достойного результата. Если сможем привести баланс в порядок и внести правильные изменения, мы всё ещё можем оказаться в хорошей позиции, даже если мы не совсем там, где хотим быть по чистому темпу», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».