15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: прямо сейчас мы не боремся за поул. Нам нужно найти темп

Норрис: прямо сейчас мы не боремся за поул. Нам нужно найти темп
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги свободных заездов на Гран-при Италии.

«Прямо сейчас темп не на том уровне, где нам нужно быть. Как ни странно, нам нужно найти скорость в поворотах, где мы рассчитывали быть сильными, в то время как мы немного лучше, чем ожидали, в тех, которые считали сложными. Впереди очень плотно, группа позади тоже недалеко, так что будем работать ночью, чтобы добиться прогресса, но это будет непросто.

Не думаю, что мы сейчас боремся за поул, поэтому приоритет — сосредоточиться на выполнении и добиться достойного результата. Если сможем привести баланс в порядок и внести правильные изменения, мы всё ещё можем оказаться в хорошей позиции, даже если мы не совсем там, где хотим быть по чистому темпу», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Материалы по теме
Расселл — лучший во второй практике Гран-при Италии, Леклер — второй, Ферстаппен — девятый
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android