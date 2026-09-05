«Он полон дерьма». Гонщик «Макларена» в IndyCar раскритиковал партнёра по команде

Мексиканский пилот Пато О’Уорд из Arrow McLaren, выступающей в американской серии IndyCar, раскритиковал своего партнёра по команде Кристиана Лундгора и назвал слова датчанина «бредом». Так О’Уорд отреагировал на слова Лундгора, сказанные им в интервью Fox Sports, когда датчанин заявил, что программа Arrow McLaren строится вокруг Пато, которому при этом требуются совершенно иные, чем напарникам, настройки.

«Я знаю, Кристиан любит говорить, что всё крутится вокруг меня, и, мол, машина развивается лишь в том направлении, в котором хочу я, — цитирует О’Уорда издание Motorsport со ссылкой на ESPN Deportes. — Но всё, что он говорит об овальной программе команды — полный бред. Как мы любим говорить по-английски, он полон дерьма. Это всё неправда. На большинстве трасс мы настраиваем машины по-разному — он идёт в одном направлении, я иду в своём. И бывало такое, что в трудный уикенд ты переключаешься на чужие настройки и едешь лучше».

Ранее Arrow McLaren объявила об увольнении Кристиана Лундгора, который провёл в команде два года и перед финалом сезона-2026 занимает в чемпионате второе место, уступая лишь многократному чемпиону Алексу Палоу. Вместо Лундгора, а также уходящего вместе с ним Нолана Сигела, новыми партнёрами О’Уорда по команде в сезоне-2027 станут шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон и действующий победитель «500 миль Индианаполиса» Феликс Розенквист. Где продолжит карьеру Лундгор, пока не сообщается, однако он считается главным претендентом на освободившееся с уходом Диксона место в Chip Ganassi Racing.

В воскресенье, 6 августа, на трассе «Лагуна Сека» состоится финальный этап сезона-2026. Алекс Палоу досрочно гарантировал себе пятое чемпионство, а в борьбе за вторую позицию в чемпионате у Лундгора сразу три соперника — Пато О’Уорд, Кайл Кирквуд из Andretti Global и Дэвид Малукас из Team Penske.