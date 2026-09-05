15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Кими Антонелли оценил прогресс «Феррари» после обновления двигателя в Монце

Андреа Кими Антонелли оценил прогресс «Феррари» после обновления двигателя в Монце
Комментарии

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли оценил прогресс «Феррари» после обновления двигателя на Гран-при Италии и поделился ожиданиями от борьбы в квалификации.

«Феррари» определённо сделала шаг вперёд благодаря новому двигателю, и теперь наши максимальные скорости одинаковые. Мы знаем, насколько хороша их машина в поворотах. Поэтому завтра нас наверняка ждёт очень плотная борьба за поул.

Потрясающе находиться здесь, поддержка просто невероятная. Сегодняшний день немного отличался от обычного: мы гораздо больше сосредоточились на длинных сериях кругов. Было немного непривычно, не буду врать, но в целом день получился хорошим. Мы собрали много данных, а теперь с нетерпением ждём следующих нескольких дней», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.

Сейчас читают:
«Феррари» выступит в раскраске машины 30-летней давности. Гонщики называли её дерьмом
«Феррари» выступит в раскраске машины 30-летней давности. Гонщики называли её дерьмом