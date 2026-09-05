Андреа Кими Антонелли оценил прогресс «Феррари» после обновления двигателя в Монце

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли оценил прогресс «Феррари» после обновления двигателя на Гран-при Италии и поделился ожиданиями от борьбы в квалификации.

«Феррари» определённо сделала шаг вперёд благодаря новому двигателю, и теперь наши максимальные скорости одинаковые. Мы знаем, насколько хороша их машина в поворотах. Поэтому завтра нас наверняка ждёт очень плотная борьба за поул.

Потрясающе находиться здесь, поддержка просто невероятная. Сегодняшний день немного отличался от обычного: мы гораздо больше сосредоточились на длинных сериях кругов. Было немного непривычно, не буду врать, но в целом день получился хорошим. Мы собрали много данных, а теперь с нетерпением ждём следующих нескольких дней», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.