«Феррари» показала специальный шлем Леклера с семью звёздами, вдохновлённый М. Шумахером

Пилот «Феррари» Шарль Леклер использует специальный шлем на Гран-при Италии в Монце. Дизайн вдохновлён экипировкой семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

В пятницу на первой свободной практике Леклер был замечен за рулём в шлеме полностью красного цвета, похожем на тот, который немец использовал в годы выступлений за «Скудерию». Главным элементом стали семь звёзд в верхней части, символизирующие семь чемпионских титулов Шумахера в Формуле-1.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Уикенд в Монце имеет для «Феррари» особое значение: в 2026 году исполняется 30 лет с момента перехода Шумахера в команду и 20 лет с момента его последней победы на Гран-при Италии. Шлем Леклера стал частью более широкой программы «Феррари» по чествованию памяти немецкого гонщика.