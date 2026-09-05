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Пьер Гасли — о решении суда ФИА: нас обокрали. Не думаю, что на этом всё закончится

Пьер Гасли — о решении суда ФИА: нас обокрали. Не думаю, что на этом всё закончится
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли заявил, что команду «обокрали», после того как по решению Международного апелляционного суда ФИА (ICA) его снова лишили третьего места по итогам Гран-при Монако.

«Думаю, нас обокрали. Не думаю, что на этом всё закончится. Скорость, которую мы показали на пит-лейне, совершенно очевидно была достаточной. Здесь слишком много трактовок, слишком много обсуждений и юридических разбирательств по вопросам, которые выходят за рамки чисто спортивной составляющей. Печально видеть, как результаты определяются подобными обстоятельствами. На трассе мы финишировали третьими. И снова всё перевернулось.

В любом случае я предоставлю команде разобраться с остальным. Я сделал всё, что мог, на трассе, а теперь им предстоит предпринять необходимые шаги. Я им доверяю», — приводит слова Гасли издание PlanetF1.

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