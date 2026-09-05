Пьер Гасли — о решении суда ФИА: нас обокрали. Не думаю, что на этом всё закончится

Пилот «Альпин» Пьер Гасли заявил, что команду «обокрали», после того как по решению Международного апелляционного суда ФИА (ICA) его снова лишили третьего места по итогам Гран-при Монако.
«Думаю, нас обокрали. Не думаю, что на этом всё закончится. Скорость, которую мы показали на пит-лейне, совершенно очевидно была достаточной. Здесь слишком много трактовок, слишком много обсуждений и юридических разбирательств по вопросам, которые выходят за рамки чисто спортивной составляющей. Печально видеть, как результаты определяются подобными обстоятельствами. На трассе мы финишировали третьими. И снова всё перевернулось.
В любом случае я предоставлю команде разобраться с остальным. Я сделал всё, что мог, на трассе, а теперь им предстоит предпринять необходимые шаги. Я им доверяю», — приводит слова Гасли издание PlanetF1.