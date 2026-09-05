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Фернандо Алонсо может объявить о будущем в «Астон Мартин» в ноябре — Марк Лимаше

Фернандо Алонсо может объявить о будущем в «Астон Мартин» в ноябре — Марк Лимаше
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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и «Астон Мартин» договорились подождать решения о будущем испанца до появления третьего обновления двигателя «Хонды» (ADUO 3) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает журналист и автор экономического ежегодника Business Book GP Марк Лимаше.

В текущем сезоне «Астон Мартин» испытывает серьёзные проблемы с силовой установкой «Хонды» и занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов с тремя очками. В Венгрии команда представила крупный пакет обновлений шасси, а в Нидерландах — модернизированный двигатель.

Ранее в команде сообщили, что больше не планируют внедрять аэродинамический обновления в текущем сезоне.

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