Netflix показал трейлер документального фильма «Шумахер ’94: Рождение легенды»

Netflix выпустил трейлер документального фильма «Шумахер '94: Рождение легенды», премьера которого состоится 2 октября. Картина рассказывает о первом чемпионском титуле семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Трейлер фильма доступен на официальном YouTube-канале Netflix.

В фильме, снятом LEONINE Documentaries под руководством режиссёра Кристин Фрайтаг, использованы эксклюзивные кадры и интервью с близкими людьми немецкого гонщика. Среди них — его жена Коринна Шумахер, бывший руководитель «Бенеттона» Флавио Бриаторе, экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун, бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер, а также экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард и немецкие комментаторы Кай Эбель и Хайко Васер.

«1994 год стал поворотным моментом в истории Формулы-1: 25-летний Михаэль Шумахер выиграл первый Гран-при сезона в Бразилии, положив начало беспрецедентной карьере.

Сезон 1994 года, который стал одним из самых драматичных и захватывающих в истории Формулы-1, запомнился такими событиями, как трагическая гибель Айртона Сенны, а также обвинениями в манипуляциях и неспортивных действиях на трассе. В то же время началась настоящая «шумания».

Жена Михаэля Шумахера Коринна и другие близкие ему люди вспоминают его в тот период. Они рассказывают о бескомпромиссном бойце на трассе и чутком, эмпатичном человеке за её пределами. Коринна Шумахер, которая всегда была его эмоциональной опорой, также рассказывает