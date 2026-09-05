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В «Мерседесе» назвали «Феррари» фаворитами квалификации в Монце

В «Мерседесе» назвали «Феррари» фаворитами квалификации в Монце
Комментарии

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд заявил, что «Феррари» является фаворитом перед квалификацией Гран-при Италии, несмотря на то что Джордж Расселл показал лучшее время во второй свободной практике.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 2
04 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22.559
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.120
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.141

— В целом для «Мерседеса» это был довольно хороший день. Со стороны кажется, что вам удалось сократить отставание от «Феррари» и даже опередить их во второй тренировке. Как бы вы оценили день в целом?
— День получился неплохим. У нас была чёткая программа, мы знали, что хотим попробовать. Мы протестировали разные уровни прижимной силы на машинах и достаточно хорошо сбалансировали настройки. Кими [Антонелли] больше сосредоточился на гоночном темпе и чуть меньше на одном быстром круге. Джордж работал в обоих направлениях, поскольку будет бороть