В «Мерседесе» назвали «Феррари» фаворитами квалификации в Монце

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд заявил, что «Феррари» является фаворитом перед квалификацией Гран-при Италии, несмотря на то что Джордж Расселл показал лучшее время во второй свободной практике.

— В целом для «Мерседеса» это был довольно хороший день. Со стороны кажется, что вам удалось сократить отставание от «Феррари» и даже опередить их во второй тренировке. Как бы вы оценили день в целом?

— День получился неплохим. У нас была чёткая программа, мы знали, что хотим попробовать. Мы протестировали разные уровни прижимной силы на машинах и достаточно хорошо сбалансировали настройки. Кими [Антонелли] больше сосредоточился на гоночном темпе и чуть меньше на одном быстром круге. Джордж работал в обоих направлениях, поскольку будет бороть