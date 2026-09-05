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Имя Михаэля Шумахера официально стало нарицательным в русском языке

Имя Михаэля Шумахера официально стало нарицательным в русском языке
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Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН включил фамилию легендарного гонщика Михаэля Шумахера в официальный онлайн-словарь, который содержит нормативное написание лексических единиц русского языка «Академос».

Слово «шума́хер» теперь имеет пометку «также о гонщике, лихаче» и является нарицательным обозначением лихача или агрессивного водителя.

В 2026 году «Феррари» отмечает 30-летие первой победы Михаэля Шумахера за команду. Семикратный чемпион Формулы-1 выступал за «Скудерию» с 1996 по 2006 год и выиграл пять титулов подряд (2000-2004). Гран-при Италии 2026 года в Монце станет одновременно 30-й годовщиной его первого успеха в составе «Феррари» (1996) и 20-й — последней победы немца в Формуле-1 (2006). Всего на итальянском этапе Шумахер побеждал пять раз.

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