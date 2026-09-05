Льюис Хэмилтон оценил шансы «Феррари» на старт с первого ряда решётки в Монце

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что завоевание поула на Гран-при Италии станет для него «мечтой», несмотря на то что по итогам пятничных тренировок он уступил напарнику Шарлю Леклеру.
«Борьба будет очень плотной, всё очень близко. Нам противостоят «Макларен» и «Мерседес», и они очень, очень конкурентоспособны. Каждые выходные «Мерседес» просто невероятно быстр. Будет тяжело, это точно, но нам нужно серьёзно поработать и посмотреть, сможем ли мы что-то найти [в данных по свободным практикам].
Старт с первого ряда или поула на домашней гонке? Это мечта, главная мечта. Вопрос в том, сможем ли мы это сделать. Для этого предстоит много работы: нужно понять, не ошиблись ли мы где-то и есть ли области, где можно прибавить. А таких областей очень много. Кроме того, думаю, будет очень важно оказаться в нужном месте в нужное время на трассе», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.
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