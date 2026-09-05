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Льюис Хэмилтон оценил шансы «Феррари» на старт с первого ряда решётки в Монце

Льюис Хэмилтон оценил шансы «Феррари» на старт с первого ряда решётки в Монце
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что завоевание поула на Гран-при Италии станет для него «мечтой», несмотря на то что по итогам пятничных тренировок он уступил напарнику Шарлю Леклеру.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 1
04 сентября 2026, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:23.008
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.173
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.304
Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 2
04 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22.559
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.120
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.141

«Борьба будет очень плотной, всё очень близко. Нам противостоят «Макларен» и «Мерседес», и они очень, очень конкурентоспособны. Каждые выходные «Мерседес» просто невероятно быстр. Будет тяжело, это точно, но нам нужно серьёзно поработать и посмотреть, сможем ли мы что-то найти [в данных по свободным практикам].

Старт с первого ряда или поула на домашней гонке? Это мечта, главная мечта. Вопрос в том, сможем ли мы это сделать. Для этого предстоит много работы: нужно понять, не ошиблись ли мы где-то и есть ли области, где можно прибавить. А таких областей очень много. Кроме того, думаю, будет очень важно оказаться в нужном месте в нужное время на трассе», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

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