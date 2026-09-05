В Монце представили новую машину Формулы-2 на следующий трёхлетний цикл

В паддоке автодрома в Монце в пятницу состоялась презентация нового болида Формулы-2, который будет использоваться в чемпионате с 2027 по 2029 год. Машина, получившая название F2 2027, представляет собой эволюцию текущего поколения и призвана усилить роль серии как последней ступени на пути в Формулу-1.

Фото: fiaformula2.com

Новый болид сохраняет шасси Dallara образца 2026 года для сдерживания расходов, однако получил переработанные переднее и заднее антикрылья. Улучшенные аэродинамические характеристики, по задумке разработчиков, позволят вести более плотную борьбу на трассе и повысят способность пилотов следовать за впереди идущей машиной. Стилистически дизайн приближен к актуальной философии болидов Формулы-1.

Фото: fiaformula2.com

Фото: fiaformula2.com

Машина оснащается 3,4-литровым турбированным двигателем Mecachrome V6 мощностью 620 л.с., который продолжит работать на устойчивом синтетическом топливе Aramco, впервые представленном в серии в 2025 году. «Пирелли» останется эксклюзивным поставщиком шин.

Одним из ключевых технических новшеств стало добавление бортового стартера. Для его интеграции компания Hewland разработала эволюцию текущей коробки передач. Болид также сохраняет спецификации ФИА 2024 года по тормозной системе, усилию на руле и эргономике кокпита, что должно сделать машину доступной для широкого круга пилотов.

Фото: fiaformula2.com

«Формула-2 — это место, где формируется следующее поколение топ-пилотов. Новый болид 2027 года поднимает планку безопасности, обеспечивает более плотную борьбу, улучшает доступность и укрепляет нашу приверженность устойчивому развитию», — заявил президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

Новый болид полностью соответствует новейшим стандартам безопасности ФИА. Первая тестовая программа была запущена на трассе Барселона-Каталунья в июне 2026 года. Первый комплект машин будет поставлен командам в декабре 2026 года, второй — в январе 2027 года.