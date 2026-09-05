Суд ФИА ответил на заявление Бриаторе о беспристрастности судей по делу Гасли в Монако

Международный апелляционный суд ФИА (ICA) опроверг заявления советника «Альпин» Флавио Бриаторе, который усомнился в беспристрастности одного из судей в деле о штрафе пилота Пьера Гасли на Гран-при Монако.

«Суды ФИА осведомлены о публичных комментариях, ставящих под сомнение независимость и беспристрастность судей коллегии, рассматривавшей дело ICA-2026-06-07-08-09.

Суды ФИА хотят подчеркнуть, что назначение судей и их участие в данном деле, как и в любом другом процессе, осуществлялись в соответствии с действующими судебными процедурами ФИА и сложившейся практикой, которые основаны на самых высоких стандартах, в том числе на Руководстве IBA по конфликтам интересов в международном арбитраже.

Все судьи избираются Генеральными ассамблеями ФИА, причём некоторые из них выдвигаются группой как минимум из пяти команд Формулы-1 в соответствии с Уставом ФИА. Все они обязаны соблюдать требования о независимости и конфиденциальности, установленные Судебными и дисциплинарными правилами ФИА, ежегодно раскрывают информацию о своих интересах сотруднику ФИА по вопросам соблюдения норм и подписывают специальную декларацию о независимости по каждому конкретному делу с учётом рассматриваемого вопроса и участвующих сторон. Эта декларация предоставляется сторонам дела.

В начале и в конце слушания стороны приглашались заявить о любых вопросах, касающихся процесса или состава суда. Никто этого не сделал. Во время слушания также не было заявлено никаких возражений относительно того, каким образом суд задавал вопросы свидетелю или проводил разбирательство.

Международный апелляционный суд подчёркивает важность формирования коллегий из судей с разным культурным и географическим происхождением. Это позволяет обеспечить разнообразие правовых традиций, точек зрения и подходов в ходе обсуждений и принятия реше