«Кадиллак» оштрафован на € 30 тыс. за остановку Колтона Херты на трассе в Монце

Команда «Кадиллак» оштрафована на € 30 тыс. после того, как на первой свободной практике Гран-при Италии болид Колтона Херты остановился на трассе и спровоцировал красные флаги. Сумма в € 25 тыс. приостановлена, информирует пресс-служба ФИА.

Инцидент произошёл на выходе из второго поворота «Лесмо». Американский гонщик остановился на трассе примерно за 40 минут до конца сессии. Сначала была объявлена виртуальная машина безопасности, однако машину не удалось сдвинуть с места — сцепление оставалось включённым. В «Кадиллаке» проблему объяснили отказом гидравлики. В итоге сессию остановили красными флагами.

По итогам разбирательства стюарды пришли к выводу, что отказ системы разъединения сцепления (CDS), предусмотренной техническим регламентом, произошёл из-за выхода из строя одной из четырёх ячеек литиевой батареи, которую поставляет сторонний производитель. Команда представила схемы установки системы и доказала, что она функционирует независимо от других систем болида, а также была проверена накануне соревновательного дня. Однако, как указали стюарды, ответственность за соблюдение регламента несёт команда.

«Кадиллак» обязался получить от поставщика информацию о максимальном сроке службы батарей, а также ввести ежедневные или предгоночные проверки и программу замены элементов питания, чтобы свести к минимуму вероятность будущих отказов.

Стюарды отметили, что это уже третий подобный инцидент в сезоне. Ранее аналогичные штрафы получали «Рейсинг Буллс» (Лиам Лоусон в Канаде) и «Макларен» (Ландо Норрис в Монако). В решении подчёркивается, что в будущем за подобные нарушения могут назначаться не только денежные, но и спортивные санкции, поскольку система CDS является критически важным компонентом для безопасной и быстрой эвакуации машины с трассы.