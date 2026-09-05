Макс Ферстаппен заявил, что никогда не сомневался в таланте Андреа Кими Антонелли

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что никогда не сомневался в таланте пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, и назвал итальянца «особенным» по сравнению с другими молодыми гонщиками.

«Кими меня вообще не удивил. Я знал, что он выступает за топ-команду и только дебютирует в Формуле-1. Особенно на машинах предыдущего поколения молодым гонщикам было очень сложно сразу сесть за руль и показывать высокую скорость. Я никогда в нём не сомневался.

Конечно, никогда не знаешь, насколько гонщик прибавит от одного сезона к другому. Но сейчас он обыгрывает своего напарника и отлично справляется. Здорово видеть, что в таком возрасте можно показывать подобный уровень. Думаю, талант такого рода заметен ещё в юном возрасте, но Кими всегда был немного особенным по сравнению с другими.

Не думаю, что мне нужно давать ему какие-то советы, ему они не нужны. Сейчас он делает всё идеально. Всё, что ему нужно, — это отсутствие давления. Пусть его оставят в покое и позволят делать то, на что он способен. Он действительно очень хорош и сам поймёт, как нужно действовать», — приводит слова Ферстаппена издание FormulaPassion.