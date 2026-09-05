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AMuS: Расселл может получить штраф за замену доработанной силовой установки в Азербайджане

AMuS: Расселл может получить штраф за замену доработанной силовой установки в Азербайджане
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Команда «Мерседес» воспользуется предоставленной ФИА возможностью доработать силовую установку в рамках системы ADUO. Обновлённая версия может дебютировать уже на Гран-при Азербайджана в Баку, а в крайнем случае — на этапе в США. Главным элементом нового пакета станет турбокомпрессор. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Использование новой спецификации приведёт к дополнительным штрафам за превышение лимита компонентов силовой установки. Источник отмечает, что пилот команды Андреа Кими Антонелли в таком случае может получить ещё один штраф, но уже на 10 позиций. Для его напарника Джорджа Расселла издание прогнозирует замену всей силовой установки в Баку и старт с последнего ряда.

Из-за распространения новой спецификации на клиентские команды последствия могут затронуть и «Макларен». Сообщается, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри также могут получить штрафы за замену компонентов силовой установки «Мерседеса».

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