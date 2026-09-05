Йозуа Дюрксен выиграл спринт Формулы-2 в Монце. Херта — 15-й, Камара сошёл с дистанции

Пилот «Инвикта Виртуози» Йозуа Дюрксен одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на Гран-при Италии в Монце. Вторым финишировал Джон Беннет из «Трайдента», третьим стал Оливер Гёте из «МП Моторспорт».

Формула-2. Гран-при Италии. Спринт:

1. Йозуа Дюрксен («Инвикта Виртуози») — 1:33.722.

2. Джон Беннет («Трайдент») +1.2.

3. Оливер Гёте («МП Моторспорт») +1.8.

4. Ноэль Леон («Кампос») +2.2.

5. Никола Цолов («Кампос») +3.7.

6. Мартиниус Стенсхорне («Родин») +4.1.

7. Алекс Данн («Родин») +4.3.

8. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +4.7.

9. Ритомо Мията («Хайтек») +5.2.

10. Габриеле