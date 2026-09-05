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Формула-2, Гран-при Италии — 2026. Результаты спринта от 5 сентября 2026 года

Йозуа Дюрксен выиграл спринт Формулы-2 в Монце. Херта — 15-й, Камара сошёл с дистанции
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Пилот «Инвикта Виртуози» Йозуа Дюрксен одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на Гран-при Италии в Монце. Вторым финишировал Джон Беннет из «Трайдента», третьим стал Оливер Гёте из «МП Моторспорт».

Формула-2 2026. Этап 10, Монца, Италия
Гран-при Италии. Спринт
05 сентября 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Йозуа Дюрксен
Invicta Virtuosi Racing
2
Джон Беннет
Trident
+1.2
3
Оливер Гёте
MP Motorsport
+1.8

Формула-2. Гран-при Италии. Спринт:

1. Йозуа Дюрксен («Инвикта Виртуози») — 1:33.722.
2. Джон Беннет («Трайдент») +1.2.
3. Оливер Гёте («МП Моторспорт») +1.8.
4. Ноэль Леон («Кампос») +2.2.
5. Никола Цолов («Кампос») +3.7.
6. Мартиниус Стенсхорне («Родин») +4.1.
7. Алекс Данн («Родин») +4.3.
8. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +4.7.
9. Ритомо Мията («Хайтек») +5.2.
10. Габриеле