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Лиам Лоусон стартует с конца пелотона из-за установки нового двигателя — Эрик ван Харен

Лиам Лоусон стартует с конца пелотона из-за установки нового двигателя — Эрик ван Харен
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Новозеландский пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон, заменяющий в Монце травмированного во время летнего перерыва Исака Хаджара, получит штраф за замену силовой установки на Гран-при Италии и будет стартовать с последних позиций. Об этом сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Даже Лиам Лоусон в этот уикенд заменил двигатель. Уже в третьей свободной практике он использовал новую силовую установку. Это означает штраф и старт с последних позиций в воскресенье. Теперь цель Лоусона — выйти в третий сегмент квалификации (Q3), чтобы затем дать [Максу] Ферстаппену слипстрим», — написал ван Харен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Не началось
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