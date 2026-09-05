Лиам Лоусон стартует с конца пелотона из-за установки нового двигателя — Эрик ван Харен

Новозеландский пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон, заменяющий в Монце травмированного во время летнего перерыва Исака Хаджара, получит штраф за замену силовой установки на Гран-при Италии и будет стартовать с последних позиций. Об этом сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

«Даже Лиам Лоусон в этот уикенд заменил двигатель. Уже в третьей свободной практике он использовал новую силовую установку. Это означает штраф и старт с последних позиций в воскресенье. Теперь цель Лоусона — выйти в третий сегмент квалификации (Q3), чтобы затем дать [Максу] Ферстаппену слипстрим», — написал ван Харен в своём аккаунте в социальной сети Х.