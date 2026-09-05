Лэнс Стролл стал первым гонщиком в Ф-1, выбывшим в первом сегменте квалификации 100 раз

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл стал автором антирекорда в Формуле-1. На проходящем Гран-при Италии канадец стал первым гонщиком в истории гоночной серии, завершившим выступление в первом сегменте квалификаций 100 раз. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Италии Формулы-1.

Лэнсу Строллу 27 лет. Канадец, сын миллиардера и владельца команды «Астон Мартин» Лоуренса Стролла, дебютировал в Формуле-1 в 2017 году за «Уильямс», впоследствии выступал за «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин». Лучшим результатом в карьере является 10-е место в сезоне-2023.