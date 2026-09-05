Пьер Гасли выиграл квалификацию Гран-при Италии, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-й
В Монце завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Альпин» француз Пьер Гасли.
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация:
1. Пьер Гасли («Альпин») 1:21.786.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.060.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.180.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.218.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.225.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.284.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.307.
8. Франко Колапинто («Альпин») +0.434.
9. Ландо Норрис («Макларен») +0.470.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.500.
После второго сегмента выбыли:
11. Габриэл Бортолето («Ауди») 1:22.517.
12. Оливер Берман («Хаас») 1:22.756.
13. Нико Хюлькенберг («Ауди») 1:22.779.
14. Лиам Лоу