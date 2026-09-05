Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 5 сентября, в Монце. Отметим, поул стал для француза первым в карьере.

«Это было потрясающе! Спасибо всем. Невероятная квалификация. Чувствовал себя хорошо в машине с первого сегмента. Я пытался прибавлять понемногу в каждой сессии, думаю, заключительный круг получился хорошим. Девять лет пытался завоевать поул. Я выиграл здесь свою первую гонку и завоевал свой первый поул. В этом месте есть нечто особенное», — приводит слова Гасли Sky Sports.

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