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Пьер Гасли прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии

Пьер Гасли прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 5 сентября, в Монце. Отметим, поул стал для француза первым в карьере.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«Это было потрясающе! Спасибо всем. Невероятная квалификация. Чувствовал себя хорошо в машине с первого сегмента. Я пытался прибавлять понемногу в каждой сессии, думаю, заключительный круг получился хорошим. Девять лет пытался завоевать поул. Я выиграл здесь свою первую гонку и завоевал свой первый поул. В этом месте есть нечто особенное», — приводит слова Гасли Sky Sports.

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