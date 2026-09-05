15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Гасли выиграл первый поул за карьеру в Формуле-1

Пьер Гасли выиграл первый поул за карьеру в Формуле-1
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Монце состоялась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Альпин» француз Пьер Гасли. Для 30-летнего француза этот поул стал первым в карьере.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация (топ-10):

1. Пьер Гасли («Альпин») 1:21.786.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.060.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.180.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.218.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.225.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.284.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.307.
8. Франко Колапинто («Альпин») +0.434.
9. Ландо Норрис («Макларен») +0.470.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.500.

Материалы по теме
Пьер Гасли прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии