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Оскар Пиастри отреагировал на третье место в квалификации Гран-при Италии

Оскар Пиастри отреагировал на третье место в квалификации Гран-при Италии
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 5 сентября, в Монце. Австралиец показал третий результат.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«Не думаю, что я меня хватило бы скорости, чтобы завоевать поул. Первый круг получился довольно хорошим. Пытался понять, не хочет ли кто-то выехать вперёд с пит-лейна, но никто не захотел.

Я знал, что будет сложно, немного не рассчитал торможение, из-за чего заблокировал колёса. Так сложилась сессия, достойный результат. Прошло уже кое-какое время [с последнего хорошего результата], поэтому я доволен», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

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