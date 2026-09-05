Оскар Пиастри отреагировал на третье место в квалификации Гран-при Италии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 5 сентября, в Монце. Австралиец показал третий результат.

«Не думаю, что я меня хватило бы скорости, чтобы завоевать поул. Первый круг получился довольно хорошим. Пытался понять, не хочет ли кто-то выехать вперёд с пит-лейна, но никто не захотел.

Я знал, что будет сложно, немного не рассчитал торможение, из-за чего заблокировал колёса. Так сложилась сессия, достойный результат. Прошло уже кое-какое время [с последнего хорошего результата], поэтому я доволен», — приводит слова Пиастри Sky Sports.