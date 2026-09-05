Расселл высказался о победе Гасли в квалификации Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, в которой уступил поул пилоту «Альпин» Пьеру Гасли, и пошутил, что француз обыграл его не только на трассе, но и в шахматах.

«Большие поздравления Пьеру. Невероятное выступление. За 15 минут до квалификации мы закончили шахматную партию, он меня обыграл. Я тогда подумал: «Что ж, думаю, я опережу тебя в квалификации». И вот — он снова выше меня! Огромные поздравления. Я был разочарован, что не удалось завоевать поул. Был небольшой хаос с Ферстаппеном в начале круга, я проехал попытку, находясь очень близко, но Пьер и «Альпин» были невероятно быстрыми», — приводит слова Расселла Sky Sports.