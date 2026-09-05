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Расселл высказался о победе Гасли в квалификации Гран-при Италии

Расселл высказался о победе Гасли в квалификации Гран-при Италии
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, в которой уступил поул пилоту «Альпин» Пьеру Гасли, и пошутил, что француз обыграл его не только на трассе, но и в шахматах.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«Большие поздравления Пьеру. Невероятное выступление. За 15 минут до квалификации мы закончили шахматную партию, он меня обыграл. Я тогда подумал: «Что ж, думаю, я опережу тебя в квалификации». И вот — он снова выше меня! Огромные поздравления. Я был разочарован, что не удалось завоевать поул. Был небольшой хаос с Ферстаппеном в начале круга, я проехал попытку, находясь очень близко, но Пьер и «Альпин» были невероятно быстрыми», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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