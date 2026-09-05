«Я должен был это сделать». Антонелли — о помощи Расселлу в квалификации Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги квалификации Гран-при Италии. Итальянец финишировал на седьмом месте.

«Я должен был это сделать. Команда меня попросила, и, конечно, сделал то, что было необходимо, постарался помочь, насколько это возможно. Даже если говорить о круге, который я проехал в одиночку — это было странное чувство, но круг определённо получился чистым. Учитывая штраф, я должен был действовать как хороший напарник и помочь настолько, насколько это возможно. Думаю, у меня получилось, всё сработало. [В гонке] постараюсь избежать неприятностей в первых двух шиканах, но затем, конечно, нужно за первые несколько кругов преодолеть трафик, чтобы пуститься в погоню за более быстрыми болидами», — приводит слова Антонелли Sky Sports.