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«Я должен был это сделать». Антонелли — о помощи Расселлу в квалификации Гран-при Италии

«Я должен был это сделать». Антонелли — о помощи Расселлу в квалификации Гран-при Италии
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги квалификации Гран-при Италии. Итальянец финишировал на седьмом месте.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«Я должен был это сделать. Команда меня попросила, и, конечно, сделал то, что было необходимо, постарался помочь, насколько это возможно. Даже если говорить о круге, который я проехал в одиночку — это было странное чувство, но круг определённо получился чистым. Учитывая штраф, я должен был действовать как хороший напарник и помочь настолько, насколько это возможно. Думаю, у меня получилось, всё сработало. [В гонке] постараюсь избежать неприятностей в первых двух шиканах, но затем, конечно, нужно за первые несколько кругов преодолеть трафик, чтобы пуститься в погоню за более быстрыми болидами», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

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