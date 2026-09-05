Пиастри оштрафован на три позиции за блокировку Лоусона в квалификации ГП Италии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оштрафован по итогам квалификации Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 5 сентября, в Монце.

Австралиец получил штраф в три позиции на решётке за блокировку пилота «Ред Булл» новозеландца Лиама Лоусона. Таким образом, Пиастри будет стартовать шестым.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация (топ-10):

1. Пьер Гасли («Альпин») 1:21.786.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.060.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.180.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.218.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.225.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.284.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.307.

8. Франко Колапинто («Альпин») +0.434.

9. Ландо Норрис («Макларен») +0.470.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.500.