Пьер Гасли стал первым французом с 1997 года, завоевавшим поул в Формуле-1
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли, сегодня, 5 сентября, выигравший квалификацию Гран-при Италии Формулы-1, установил историческое достижение.
Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180
Гасли стал первым французом с 1997 года, завоевавшим поул. Ранее последним гонщиком из Франции, выигравшим квалификацию, был Жан Алези.
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация (топ-10):
1. Пьер Гасли («Альпин») 1:21.786.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.060.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.180.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.218.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.225.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.284.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.307.
8. Франко Колапинто («Альпин») +0.434.
9. Ландо Норрис («Макларен») +0.470.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.500.
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