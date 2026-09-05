«Винить мы можем только себя». Леклер — о четвёртом месте в квалификации ГП Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги квалификации Гран-при Италии. Гонщик финишировал на четвёртом месте.

«Винить мы можем только себя. Уверен, если пройтись по паддоку и поговорить с другими командами, вам скажут, что у них тоже были проблемы. Ведь «Монца» – одна из самых сложных трасс с точки зрения поиска оптимальных настроек работы двигателя. Но это не оправдание. Пьер Гасли и «Альпин», например, сделали всё идеально, и удивили всех своим выдающимся выступлением.

Я, кстати, очень рад за Пьера, но теперь нам нужно будет сделать всё возможное, чтобы отыграться в гонке. Очень рад за Пьера. Вчера, во время брифинга пилотов, мы немного пообщались, он попросил меня дать совет, как лучше проходить шестой-седьмой повороты, и я, конечно, его дал. Ведь обычно мы с Пьером редко пересекаемся на трассе.

Но сегодня, когда увидел, что он выиграл поул, подумал про себя: «Вот чёрт!» Вряд ли поул сегодня был возможен, но вот более высокая позиция — вполне. У «Феррари» есть проблемы на прямых, и мы должны это понимать. Нам будет непросто — придётся пользоваться дополнительным ускорением, только вот на следующей прямой проблемы будут возвращаться. Но я сделаю всё возможное», — приводит слова Леклера портал Autoracer.