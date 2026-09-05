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Ферстаппен объяснил, почему занял шестое место в квалификации ГП Италии

Ферстаппен объяснил, почему занял шестое место в квалификации ГП Италии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Италии. Гонщик финишировал на шестом месте.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«Ночью был достигнут очень хороший прогресс, это чувствовалось в третьей практике. Рабочее окно сильно улучшилось, но мы с командой фактически не трогали машину перед квалификацией. Я внезапно почувствовал, что опять что-то сломалось на задней оси. Не антикрыло, но что-то другое – речь о механическом изменении. Необходимо снова это изучить. Такое уже не в первый раз, но по ходу уикенда происходит в случайные моменты. К сожалению, сейчас это случилось на самой важной стадии.

Когда возникают такого рода проблемы, пилотировать становится невероятно тяжело. На кочках и поребриках болид не слушается так, как должен, теряется время на круге. В третьей тренировке я не думал, что буду сражаться за поул, однако машина реагировала хорошо, в кои-то веки пилотировать было довольно комфортно. Это очень приятно, но, к сожалению, возникла очередная проблема», — приводит слова Ферстаппена портал RacingNews365.

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