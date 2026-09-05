Вольф и Расселл считают, что потеряли поул из-за действий Ферстаппена

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и гонщик немецкой команды Джордж Расселл высказали мнение, что британец не сумел завоевал поул-позишен из-за действий Макса Ферстаппена в конце прогревочного круга, когда он замедлился перед «Параболикой» и собрал за собой Андреа Кими Антонелли и Расселла.

«Макс всё сделал умно, он сильно замедлился и «собрал» с собой Джорджа на весь круг», — приводит слова Вольфа Motorsport-Magazin.

«Всё выглядело хорошо, пока Макс не ударил по тормозам перед «Параболикой». Он не хотел ехать первым. Одна из тех вещей… Ты не можешь контролировать, что делают другие. Передо мной был Кими, чтобы раздать слипстрим. Поначалу всё было хорошо, но затем Макс осложнил задачу Кими. Я проехал круг в полутора секундах позади Макса — это было неидеально», — сказал Расселл.

«Хуже всего было в конце в «Параболике», где вообще не осталось прижимной силы. И это стоило нам поула», — заключил Вольф.