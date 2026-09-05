15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф и Расселл считают, что потеряли поул из-за действий Ферстаппена

Вольф и Расселл считают, что потеряли поул из-за действий Ферстаппена
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и гонщик немецкой команды Джордж Расселл высказали мнение, что британец не сумел завоевал поул-позишен из-за действий Макса Ферстаппена в конце прогревочного круга, когда он замедлился перед «Параболикой» и собрал за собой Андреа Кими Антонелли и Расселла.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«Макс всё сделал умно, он сильно замедлился и «собрал» с собой Джорджа на весь круг», — приводит слова Вольфа Motorsport-Magazin.

«Всё выглядело хорошо, пока Макс не ударил по тормозам перед «Параболикой». Он не хотел ехать первым. Одна из тех вещей… Ты не можешь контролировать, что делают другие. Передо мной был Кими, чтобы раздать слипстрим. Поначалу всё было хорошо, но затем Макс осложнил задачу Кими. Я проехал круг в полутора секундах позади Макса — это было неидеально», — сказал Расселл.

«Хуже всего было в конце в «Параболике», где вообще не осталось прижимной силы. И это стоило нам поула», — заключил Вольф.

Материалы по теме