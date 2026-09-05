Норрис объяснил, почему занял в квалификации ГП Италии только девятое место

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Италии. Британец занял девятое место.

«Сегодняшняя квалификация была разочаровывающей, но в конечном счёте ожидаемой, учитывая работу нашей машины на этой трассе. Наша главная слабость — недостаток скорости на прямых, что означает, что мы сильно зависим от хорошего слипстрима, чтобы быть конкурентоспособными. В обоих моих финальных кругах мне не повезло с позицией на трассе, и я не смог получить этот слипстрим, что стоило нам значительного времени на круге. Сам круг был неплохим, но здесь ты расплачиваешься за этот недостаток. У нас также были проблемы с тормозами, что подрывало уверенность.

Забегая вперёд, я не ожидаю многого от гонки. Будет трудно пробиваться через пелотон, когда мы в невыгодном положении на прямых, а наш гоночный темп может оказаться ещё более сложным. Однако здорово видеть такую интересную стартовую решётку, поздравления «Альпин» и Пьеру с их выступлением. Оскар также проделал очень хорошую работу, поставив машину в тройку лучших, показав, что возможно с хорошим слипстримом. Мы проанализируем всё, постараемся получить удовольствие завтра и сделать всё возможное, чтобы бороться за хорошие очки», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».