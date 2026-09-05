Предварительная стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку на гонку Гран-при Италии Формулы-1 6 сентября в Монце. Андреа Кими Антонелли, Алекс Албон и Лиам Лоусон из-за штрафов за получение сверхлимитных элементов силовой установки стартуют с трёх последних позиций. Гонка стартует в 16:00 мск.

Формула-1. Гран-при Италии. Предварительная стартовая решётка

1. Пьер Гасли («Альпин»).

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

8. Франко Колапинто («Альпин»).

8. Ландо Норрис («Макларен»).

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

10. Габриэл Бортолето («Ауди»).

11. Оливер Берман («Хаас»).

12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

13. Карлос Сайнс-младший («Уильямс»).

14. Эстебан Окон («Хаас»).

15. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»).

16. Валттери Боттас («Кадиллак»).

17. Серхио Перес («Кадиллак»).

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

21. Алекс Албон («Уильямс»).

22. Лиам Лоусон («Ред Булл»).