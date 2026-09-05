Джереми Кларксон пообещал угостить «Альпин» пивом, если Гасли выиграет Гран-при Италии

Телеведущий и фермер Джереми Кларксон пообещал угостить всю команду «Альпин» пивом своей марки Hawkstone, если гонщик Пьер Гасли одержит победу в Гран-при Италии. Французский пилот в субботу, 5 сентября, завоевал первый поул в карьере на трассе в Монце.

«Пьер Гасли. Без давления, но если ты превратишь этот поул в победу, вся команда получит Hawkstone. Вперёд, команда Чиппинг-Нортона», — приводит слова Кларксона портал Motorsport.

Отметим, Гасли стал первым французом с 1997 года, завоевавшим поул. Ранее последним гонщиком из Франции, выигравшим квалификацию, был Жан Алези. Гасли выступает за «Альпин» с 2022 года.