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Джереми Кларксон пообещал угостить «Альпин» пивом, если Гасли выиграет Гран-при Италии

Джереми Кларксон пообещал угостить «Альпин» пивом, если Гасли выиграет Гран-при Италии
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Телеведущий и фермер Джереми Кларксон пообещал угостить всю команду «Альпин» пивом своей марки Hawkstone, если гонщик Пьер Гасли одержит победу в Гран-при Италии. Французский пилот в субботу, 5 сентября, завоевал первый поул в карьере на трассе в Монце.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Пьер Гасли. Без давления, но если ты превратишь этот поул в победу, вся команда получит Hawkstone. Вперёд, команда Чиппинг-Нортона», — приводит слова Кларксона портал Motorsport.

Отметим, Гасли стал первым французом с 1997 года, завоевавшим поул. Ранее последним гонщиком из Франции, выигравшим квалификацию, был Жан Алези. Гасли выступает за «Альпин» с 2022 года.

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