Хэмилтон: в третьем сегменте все уехали, а у меня на машине не было колёс

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что едва не выбыл из квалификации Гран-при Италии по итогам второго сегмента, а также объяснил, почему на первую попытку третьего сегмента выехал существенно позже остальных гонщиков.

«В конце второго сегмента все ждали. Шарль не хотел выезжать первым. Пришлось ждать, ждать, ждать, и потом у нас был лишь один быстрый круг. Всё для нас вышло непросто.

В третьем сегменте у меня на машине не было колёс — все уехали, пока у меня просто работал двигатель. Я выехал где-то в 25 секундах позади всех. Это просто выбило меня из ритма, потому что если ты едешь за другой машиной, в «мешке», подъезжаешь к поворотам намного быстрее, так что зоны торможения выглядят по-другому. А когда ты сам по себе, теряешь «мешок», теряется много времени.

Конечно, хорошо, что мы на решётке повыше. Есть шансы на борьбу, надеюсь, с Джорджем. Впереди один «Мерседес». Надеюсь, это даст нам шанс поработать как команде и попробовать их обыграть», — приводит слова Хэмилтрона RacingNews365.