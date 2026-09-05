15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: в третьем сегменте все уехали, а у меня на машине не было колёс

Хэмилтон: в третьем сегменте все уехали, а у меня на машине не было колёс
Комментарии

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что едва не выбыл из квалификации Гран-при Италии по итогам второго сегмента, а также объяснил, почему на первую попытку третьего сегмента выехал существенно позже остальных гонщиков.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«В конце второго сегмента все ждали. Шарль не хотел выезжать первым. Пришлось ждать, ждать, ждать, и потом у нас был лишь один быстрый круг. Всё для нас вышло непросто.

В третьем сегменте у меня на машине не было колёс — все уехали, пока у меня просто работал двигатель. Я выехал где-то в 25 секундах позади всех. Это просто выбило меня из ритма, потому что если ты едешь за другой машиной, в «мешке», подъезжаешь к поворотам намного быстрее, так что зоны торможения выглядят по-другому. А когда ты сам по себе, теряешь «мешок», теряется много времени.

Конечно, хорошо, что мы на решётке повыше. Есть шансы на борьбу, надеюсь, с Джорджем. Впереди один «Мерседес». Надеюсь, это даст нам шанс поработать как команде и попробовать их обыграть», — приводит слова Хэмилтрона RacingNews365.

Материалы по теме
«Винить мы можем только себя». Леклер — о четвёртом месте в квалификации ГП Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android