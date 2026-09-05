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Вольф сильно ударил по монитору, после того как Расселл проиграл поул-позишен Гасли

Вольф сильно ударил по монитору, после того как Расселл проиграл поул-позишен Гасли
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф эмоционально отреагировал на проигрыш Джорджем Расселлом поул-позишен в квалификации Гран-при Италии. После того как Расселл проиграл первое место Пьеру Гасли, Вольф ударил по монитору в боксах «Мерседеса», что попало в объективы видеокамер.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

Через некоторое время уже успокоившийся Вольф прокомментировал эпизод в беседе с медиаслужбой «Мерседеса».

«Монитор цел. Я просто очень сильно переживал за Джорджа, чтобы он попал на поул. Его машина была быстрейшей, но нам помешали на последнем круге, что, конечно, вызвало раздражение. Но я рад за «Альпин», наша роль в их успехе тоже есть», — отметил Вольф.

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