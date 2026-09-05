Вольф сильно ударил по монитору, после того как Расселл проиграл поул-позишен Гасли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф эмоционально отреагировал на проигрыш Джорджем Расселлом поул-позишен в квалификации Гран-при Италии. После того как Расселл проиграл первое место Пьеру Гасли, Вольф ударил по монитору в боксах «Мерседеса», что попало в объективы видеокамер.

Через некоторое время уже успокоившийся Вольф прокомментировал эпизод в беседе с медиаслужбой «Мерседеса».

«Монитор цел. Я просто очень сильно переживал за Джорджа, чтобы он попал на поул. Его машина была быстрейшей, но нам помешали на последнем круге, что, конечно, вызвало раздражение. Но я рад за «Альпин», наша роль в их успехе тоже есть», — отметил Вольф.