Нидерландский гонщик спас соперника из горящей машины в гонке в Китае

Во время гонки китайского чемпионата GT произошла авария, в результате которой пилот Олли Миллрой оказался без сознания в горящем автомобиле. Идущий позади гонщик Лоек Хартог немедленно остановился и вытащил коллегу из охваченной огнём машины. При этом нидерландец получил лёгкие травмы рук и отравление продуктами горения. Об этом сообщает портал Essentially Sports.

«Я обязан тебе жизнью. Ты рисковал собой, чтобы вытащить меня из горящей машины, не раздумывая ни секунды. Однажды расскажу эту историю своим троим маленьким детям, и ты будешь их самым большим супергероем. Спасибо», — написал Миллрой на своей странице в социальных сетях.