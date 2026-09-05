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«310 км/ч на прямых — это немного странно». Сайнс — о скорости нынешних машин Ф-1 в Монце

«310 км/ч на прямых — это немного странно». Сайнс — о скорости нынешних машин Ф-1 в Монце
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, в которой занял 13-е место, и отметил необычные ощущения от управления болидом на высокой скорости.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«У меня был хороший слипстрим от Шарля Леклера к первому повороту, но потом я остался без слипстрима на весь круг, а это значит, что в поворотах ты намного быстрее, но на прямых — очень медленный. Мне пришлось отыгрываться на «Параболике», и это был мой лучший проход через этот поворот. Потому что на остальных кругах у меня был слипстрим, а с ним наша машина не так хороша в быстрых поворотах.

На прямых, когда скорость ограничена 305 или 310 км/ч… это немного странно. Мы уже знали, что слипстрим будет очень мощным, потому что мы в болиде Формулы-1 с 400 или 500 лошадиными силами на середине прямой (вместо 1000) и с большим аэродинамическим сопротивлением. Эффект слипстрима огромен», — приводит слова Сайнса AS.

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